Дагестанец после ссоры с матерью закинул ей в окно коктейль Молотова

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Житель Дагестана поскандалил с матерью. Своё недовольство он продемонстрировал самым радикальным образом — закинул ей в окно бутылку с зажигательной смесью.
Гусейну 44 года, он гуляка-скандалист, а проживает с 65-летней матерью, передаёт телеграм-канал Mash Gor. Пенсионерке по понятным причинам не нравилось, что сын пьянствует и нигде не работает. После очередного загула мать принялась стыдить непутёвого отпрыска, а затем выгнала его из дома, чтобы протрезвел и пришёл в себя.
Гусейн обиделся на родительницу и, вернувшись через пару часов, закинул в окно бутылку с горючей смесью. К счастью, мать была в другой комнате и не пострадала, а вот помещение выгорело почти полностью. Женщина не стала жалеть великовозрастного оболтуса и написала на него заявление в полицию. Свою вину он признал. Гусейну грозит статья за умышленное уничтожение имущества.
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Александр Бойцов