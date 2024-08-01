Под Саратовом нетрезвый рецидивист поджёг дом соседей вместе с детьми

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В Саратовской области задержан мужчина, обидевшийся на соседей и решивший сжечь их вместе с детьми. Он забаррикадировал двери дома, а потом поджёг строение.
Как сообщили следователи корреспонденту издания «Лента.ру», 43-летний ранее судимый житель села Коммуна поссорился с соседями. Под вечер он выпил, и обида в нём разгорелась сильнее. Ночью он перелез по амбару на участок соседей, забаррикадировал выходы из дома деревянным бруском и граблями, а затем облил строение бензином и попытался поджечь.
К счастью, неверная рука подвела поджигателя, а загорелась только сухая трава возле дома. Соседи выбрались сами через окно и вытащили двоих детей. Глава семейства сумел потушить огонь до приезда пожарных. В отношении мстительного рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Александр Бойцов