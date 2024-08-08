Мужчина облил свою девушку жидкостью для розжига и поджёг в Подмосковье

Фото: iStock/Fedorovekb
В Подмосковье мужчина облил свою возлюбленную жидкостью для розжига и поджёг, девушка находится в реанимации с ожогами около 40% тела. Об этом пишет Shot.
Согласно данным издания, 36-летний Максим Ионов поссорился со своей сожительницей в квартире в Лосино-Петровском. От злости он облил Наталью жидкостью для розжига и поджег ее. У девушки загорелись волосы, а после пламя охватило ее лицо и тело.
Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации. У нее диагностированы ожоги 40% тела, а также есть подозрение на сотрясение и черепно-мозговую травму. Предполагается, что мужчина сначала избил ее, а потом уже решил сжечь.
Преступника задержали. Выяснилось, что он находился под воздействием наркотических веществ.
Читайте также:
Мужчина в столичном МФЦ поджёг себя из-за того, что его нигде не брали на работу
Под Саратовом нетрезвый рецидивист поджёг дом соседей вместе с детьми
Москвич обиделся на сотрудников продуктового и чуть не сжёг их вместе с магазином
Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации. У нее диагностированы ожоги 40% тела, а также есть подозрение на сотрясение и черепно-мозговую травму. Предполагается, что мужчина сначала избил ее, а потом уже решил сжечь.
Преступника задержали. Выяснилось, что он находился под воздействием наркотических веществ.
Читайте также:
Мужчина в столичном МФЦ поджёг себя из-за того, что его нигде не брали на работу
Под Саратовом нетрезвый рецидивист поджёг дом соседей вместе с детьми
Москвич обиделся на сотрудников продуктового и чуть не сжёг их вместе с магазином
Элина Позднякова