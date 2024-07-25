«Хотел напугать»: отец заживо сжег своих детей и жену из-за измен и ревности

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29-летний житель Иркутской области собственноручно совершил поджог супруги и собственных детей. О мужчине прежде отзывались как о работящем и порядочном семьянине. О том, что стало причиной расправы над близкими и почему поджигатель так и не признал вину расскажет редакция «Радио 1».
Что известно о семье из Иркутской области
Житель деревни Тимирязево Александр познакомился со своей будущей супругой в 2017 году. Избранница была на два года старше его. Вскоре молодые люди решили съехаться. Официальный брак пара не заключала, однако наследниками все же обзавелась. Мужчина стал отцом троих детей, самому старшему из которых было четыре года, а младшему – едва исполнилось пять месяцев.
Глава семейства официально трудоустроен не был, но подрабатывал по найму. Соседи характеризовали мужчину как работящего и порядочного человека. Гражданская жена Александра занималась хозяйством и воспитанием детей.
Мужчина из Иркутской области сжег жену и детей
Семейная жизнь молодых периодически давала сбои: женщина подозревала мужа в изменах, устраивала сцены ревности. Очередной скандал у пары произошел 5 февраля 2022 года. Гражданская супруга стала высказывать мужу претензии, завязалась ссора. В гневе мужчина стал крушить вещи, которые попадались ему под руку.
В разгар конфликта Александр выбежал из дома в предбанник, схватил канистру с бензином, затем вернулся и облил горючим супругу с маленьким ребенком на руках. Комнату в считанные секунды охватило пламя. Осознав, что он натворил, мужчина пытался потушить огонь самостоятельно и стал звать на помощь.
На крики отозвался отец поджигателя. Он вместе с сыном нашел в горящем доме детей и вынес их на улицу, однако было уже поздно. Женщина получила 36% ожогов тела и была госпитализирована. Позже она скончалась в больнице. Выжить удалось лишь самому младшему из детей. В настоящее время ребенок находится у родственников погибшей.
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Что сказал мужчина на допросе
Сначала поджигатель заверял, что хотел лишь напугать супругу и спичка из его рук выпала случайно. Затем он изменил показания и стал во всем винить погибшую сожительницу. О том, как все было на самом деле, следователям рассказала сама пострадавшая за несколько дней до смерти.
Суд присяжных и приговор
Александр настаивал, чтобы его дело рассматривали присяжные. На вопрос судьи о том, почему он резко поменял показания, мужчина заявил, что, якобы, на него оказывали давление. Убийца приговорен к 24 годам колонии. Свою вину он так и не признал.
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Анастасия Хохлова