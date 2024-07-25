«Хотел напугать»: отец заживо сжег своих детей и жену из-за измен и ревности

29-летний житель Иркутской области собственноручно совершил поджог супруги и собственных детей. О мужчине прежде отзывались как о работящем и порядочном семьянине. О том, что стало причиной расправы над близкими и почему поджигатель так и не признал вину расскажет редакция «Радио 1».