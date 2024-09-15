Дагестанец публично извинился перед Кадыровым после ДТП и драки с мужчиной

Фото: сайт Кремля
Дагестанец публично извинился перед главой ЧР Рамзаном Кадыровым за драку с пожилым мужчиной после ДТП. Видео опубликовано в Telegram-канале «ЧП Чечня».
«Рамзан Ахматович и все члены вашей семьи! Я приношу извинения за то, что нелестно отозвался. У меня не было ничего плохого, корыстных целей. Шел разговор с женщиной на эмоциях», — сказал уроженец Дагестана.Авария с участием внедорожника и машины марки Mercedes произошла накануне в субботу, 14 сентября.
Первый автомобиль смял бок второму. Мужчина, который сделал запись с извинениями, нелестно отозвался о женщине из Чечни, та позвала мужа, которого дагестанец ударил по голове. Позже сообщалось, что его избили родственники потерпевшего.
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