В Петербурге хотели ослепить экипаж вылетавшего лайнера, неизвестных ищут

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Экипаж рейса «Санкт-Петербург-Челябинск» хотели ослепить неизвестные во время вылета. Как передали в пресс-службе главка МВД РФ по региону, злоумышленников ищут.
В ведомстве проинформировали, что в воскресенье ночью в отдел района Колпино сообщили о том, что неустановленными лицами «была предпринята попытка ослепления».
Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства. Ранее сообщалось, что знаменитого актера из сериала «Король и шут» задержали в аэропорту «Пулково» в Петербурге.
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«Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет. Экипаж ослеплен не был. Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников», — пояснили в полиции.
Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства. Ранее сообщалось, что знаменитого актера из сериала «Король и шут» задержали в аэропорту «Пулково» в Петербурге.
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Никита Кротов