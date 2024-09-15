Звезду сериала «Король и шут» задержали в Петербурге

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Актер из сериала «Король и шут» Евгений Ткачук задержан в аэропорту Петербурга со свертком, где, предположительно, могут быть наркотики, передает Telegram-канал «112».
Уточняется, что во время предполетного досмотра у звезды нашли неизвестное вещество, однако работники авиагавани Пулково поняли, что речь идет не о муке. Порошок передали экспертам, а самого Ткачука — полицейским.
Ранее сообщалось, что аферистам удалось выманить у профессора МГУ практически шесть миллионов рублей. Злоумышленники написали жертве в мессенджере от имени руководства ВУЗа, убедив 86-летнего научного деятеля, что его счета находятся под угрозой. Известно, что курьеров задержали, но уже без денег.
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