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В Свердловской области фельдшер застрелил соседа во время ссоры из-за шансона

15 сентября 2024, 13:53
Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

В городе Нижние Серги Свердловской области фельдшер застрелил соседа, который пытался его задушить. Ссора разгорелась из-за музыки в стиле шансон.
На протяжении восьми лет 47-летний Иван слушал музыку на полной громкости, игнорируя жалобы соседей, передаёт телеграм-канал Mash Ural. Всем жанрам он предпочитал русский шансон. На этот раз с ним решил переговорить 32-летний сосед Сергей, медик по профессии. Он отправился к меломану и попросил его убавить децибелы, чтобы от звуков «Владимирского централа» не дребезжали стёкла в окнах.

Иван был изрядно пьян и встретил соседа весьма агрессивно. Более того, он затеял потасовку, в ходе которой ворвался в квартиру Сергея и принялся его душить. Фельдшер, защищаясь, схватил ружьё и выстрели соседу по ногам. Увы, пуля попала в бедренную артерию, и любитель громкой музыки истёк кровью за считанные минуты. Сергей и его жена пытались оказать помощь раненому, но спасти его не смогли.



По факту происшедшего в отношении медика возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

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#помощь
#уголовное жалобы
#мужчина
#профессии
#музыка
В Петербурге хотели ослепить экипаж вылетавшего лайнера, неизвестных ищут
15 сентября 2024, 13:27

Фото: istockphoto/Sitikka

Экипаж рейса «Санкт-Петербург-Челябинск» хотели ослепить неизвестные во время вылета. Как передали в пресс-службе главка МВД РФ по региону, злоумышленников ищут.
В ведомстве проинформировали, что в воскресенье ночью в отдел района Колпино сообщили о том, что неустановленными лицами «была предпринята попытка ослепления».

«Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет. Экипаж ослеплен не был. Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников», — пояснили в полиции.

Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства. Ранее сообщалось, что знаменитого актера из сериала «Король и шут» задержали в аэропорту «Пулково» в Петербурге.

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#полиция
#самолёты
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Экскурсионный автобус с российскими туристами перевернулся в Египте
Российские туристы пострадали в Египте в ДТП с уличным экскурсионным автобусом
15 сентября 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Российские туристы пострадали в ДТП с перевернувшимся экскурсионным автобусом в Египте 15 сентября. Выяснилось, что отдыхающие купили экскурсию у уличного агентства.
Авария произошла в провинции Суэц по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир, сообщаются местные СМИ. В ДТП пострадал 21 турист из России. Всего в автобусе находились 43 туриста: 21 из России, 11 из Турции и девять итальянцев. Также в транспорте были четверо египтян, включая водителя.
«Это было уличное агентство», – цитирует источник РИА Новости.

По данным экспертов, в случае приобретения услуг у уличных гидов в Египте, страховые компании отказываются выплачивать компенсации, так как расходы на лечение должно покрывать само агентство.

К счастью, авария обошлась без погибших. Что стало причиной ДТП, выясняет местная полиция.

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#полиция
#дтп
#авария
#лечение
#туристы
#компенсации
#египет
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Звезду сериала «Король и шут» задержали в Петербурге
Звезду сериала «Король и шут» Ткачука задержали в Петербурге
15 сентября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/blinow61

Актер из сериала «Король и шут» Евгений Ткачук задержан в аэропорту Петербурга со свертком, где, предположительно, могут быть наркотики, передает Telegram-канал «112».
Уточняется, что во время предполетного досмотра у звезды нашли неизвестное вещество, однако работники авиагавани Пулково поняли, что речь идет не о муке. Порошок передали экспертам, а самого Ткачука — полицейским.

Ранее сообщалось, что аферистам удалось выманить у профессора МГУ практически шесть миллионов рублей. Злоумышленники написали жертве в мессенджере от имени руководства ВУЗа, убедив 86-летнего научного деятеля, что его счета находятся под угрозой. Известно, что курьеров задержали, но уже без денег.

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#россия
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#санкт-петербург
#криминал
#новости
#наркотики
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Мошенники выманили у профессора МГУ почти шесть миллионов рублей
15 сентября 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Diy13

Очередной жертвой мошенников стал 86-летний доктор физико-математических наук, профессор МГУ Юрий Пирогов. Неизвестные выманили у него сбережения в размере 5,8 миллиона рублей.
Аферисты написали учёному в мессенджере от имени ректора вуза Виктора Садовничего, сообщает телеграм-канал Baza. Ему сообщили, что в бухгалтерии МГУ якобы проводят проверку некоторых сотрудников, которые некорректно распределяли средства. Затем Пирогову позвонил «сотрудник службы безопасности», сообщил, что его имя есть в некоем списке и попросил не разглашать информацию о проверке.

Далее была задействована старая схема. Профессора убедили, что из-за недобросовестных работников бухгалтерии средства на его счетах находятся под угрозой, а все деньги ему следует через курьеров перевести на безопасные счета. Учёный трижды встречался с неизвестным, который называл условленную фразу «Функция Бесселя», после чего Пирогов передавал ему деньги. Поняв, что его обманывают, мужчина обратился в полицию. Общий ущерб составил 5,8 миллиона рублей.

Правоохранители довольно быстро вычислили и задержали курьеров мошенников. Ими оказались двое 18-летних парней. Они работали на неизвестного куратора и знали, что совершают преступление. Один из них забирал деньги у потерпевшего, а второй, находясь неподалёку, контролировал процесс и информировал о происходящем куратора. На момент задержания денег у курьеров уже не было.

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Опубликованы кадры столкновения теплохода с судном в Петербурге
В Питере теплоход столкнулся с прогулочным судном
15 сентября 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Dikuch

Теплоход и прогулочное судно столкнулись в Питере, передает транспортная прокуратура Северной столицы.
По информации ведомства, все произошло в ночь на 15 сентября.

«В районе Литейного моста теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Москва-101», — пояснили в прокуратуре.
Там добавили, что пострадавших нет, а разлива нефтепродуктов не допустили. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

«По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — резюмировали в ведомстве.
Перед этим сообщалось о состоянии россиян, попавших в ДТП в Египте. Всем пострадавшим оказали помощь, ситуация на контроле российского консульства в Каире.

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#прокуратура
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Турист выжил после нападения медведя в Канаде
Fox News: в Канаде туриста-одиночку покалечил медведь во время похода
15 сентября 2024, 11:20

Фото: istockphoto/Byrdyak

Туриста-одиночку покалечил медведь в канадской Альберте, передают журналисты Fox News. Все случилось в минувшую пятницу, 13 сентября, на тропе для туристов рядом с перевалом Кроуснест.
Пострадавшему удалось выжить, он подал спасателям сигнал бедствия. Полиция отыскала путешественника и доставила его медикам с многочисленными повреждениями. Состояние туриста неизвестно. По предположению экспертов, на человека напал гризли.

Перед этим сообщалось, что в Индии во время прогулки с внуком на бабушку напал разъяренный бык. Мальчик не растерялся и стал отгонять взбеленившееся животное. К счастью, ребенку на помощь пришли местные жители. Пенсионерку госпитализировали.

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#канада
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#медведи
#новости
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Стало известно состояние пострадавших в ДТП в Египте россиян
Посольство: россияне получили в ДТП в Египте различные травмы
15 сентября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Tamer Soliman

Всем пострадавшим в ДТП в Египте россиянам оказали медпомощь, некоторых госпитализировали, сообщает посольство РФ в Каире.
«Посольство держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего», — пояснили там.

В дипмиссии добавили, что у туристов травмы различной степени тяжести.

Автобус, двигавшийся в Каир из Шарм-эш-Шейха, перевернулся в провинции Суэц на дороге. По данным местных журналистов, в салоне были 43 туриста, 21 из которых являются россиянами, а четверо — гражданами Египта. Погибших нет. В Суэц направлен сотрудник российского консульства для оказания помощи.

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#россияне
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#новости
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Перенёсшему удар молнии российскому туристу в Грузии стало хуже
15 сентября 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Dmitry Domnin

Состояние российского туриста, который чудом остался в живых после удара молнии в Батуми, заметно ухудшилось. Пока он остаётся в грузинской клинике.
В разговоре с телеграм-каналом SHOT 32-летнийПавел из Самары рассказал, что у него стала отниматься правая нога и он практически не может ходить, не имея опоры под руками. Врачи запретили ему вставать с постели, поэтому пребывание в клинике затянется на неопределённый срок. В лучшем случае потребуется неделя для хотя бы частичного восстановления подвижности конечностей.

Счёт за медицинские услуги перевалил уже за две тысячи долларов. Пациенту помогают деньгами друзья и родственники. Неожиданно пришёл перевод от музыканта с псевдонимом Нейромонах Феофан, под чью песню Павел танцевал, когда в него ударила молния.

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Курянка рассказала о нападениях ВСУ на мирных жителей в Курской области
15 сентября 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики ВСУ нападают на мирных жителей Курской области и держат их в подвалах, передает ТАСС. По словам местной жительницы Беловского района Нины, люди прячутся от украинских радикалов.
«Стрельба. Руки-ноги затрусились, сумку хватаю обратно. Не помню, закрывала или не закрывала дом. В кустах сидели, пережидали, а они (ВСУ) стреляли. Вниз по улице съехали и там стреляли», — пояснила женщина следователям.

Она добавила, что стрельба, судя по звуку, была не из автомата. Украина напала в Курской области ранним утром, 6 августа. Противнику дали отпор росгвардейцы, бойцы ВС РФ, а также пограничники. Бои в регионе продолжаются по сей день.

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#украина
#россия
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#курская область
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