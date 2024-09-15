В Свердловской области фельдшер застрелил соседа во время ссоры из-за шансона

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev
В городе Нижние Серги Свердловской области фельдшер застрелил соседа, который пытался его задушить. Ссора разгорелась из-за музыки в стиле шансон.
На протяжении восьми лет 47-летний Иван слушал музыку на полной громкости, игнорируя жалобы соседей, передаёт телеграм-канал Mash Ural. Всем жанрам он предпочитал русский шансон. На этот раз с ним решил переговорить 32-летний сосед Сергей, медик по профессии. Он отправился к меломану и попросил его убавить децибелы, чтобы от звуков «Владимирского централа» не дребезжали стёкла в окнах.
Иван был изрядно пьян и встретил соседа весьма агрессивно. Более того, он затеял потасовку, в ходе которой ворвался в квартиру Сергея и принялся его душить. Фельдшер, защищаясь, схватил ружьё и выстрели соседу по ногам. Увы, пуля попала в бедренную артерию, и любитель громкой музыки истёк кровью за считанные минуты. Сергей и его жена пытались оказать помощь раненому, но спасти его не смогли.
По факту происшедшего в отношении медика возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.
Читайте также:
В тире в подмосковном Реутове подросток случайно застрелил своего отца
Любовь до гроба в Осетии: мужчина застрелил жену, покончил с собой и завещал похоронить их вместе
В Северной Осетии подросток открыл стрельбу по полицейским
Иван был изрядно пьян и встретил соседа весьма агрессивно. Более того, он затеял потасовку, в ходе которой ворвался в квартиру Сергея и принялся его душить. Фельдшер, защищаясь, схватил ружьё и выстрели соседу по ногам. Увы, пуля попала в бедренную артерию, и любитель громкой музыки истёк кровью за считанные минуты. Сергей и его жена пытались оказать помощь раненому, но спасти его не смогли.
По факту происшедшего в отношении медика возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.
Читайте также:
В тире в подмосковном Реутове подросток случайно застрелил своего отца
Любовь до гроба в Осетии: мужчина застрелил жену, покончил с собой и завещал похоронить их вместе
В Северной Осетии подросток открыл стрельбу по полицейским
Александр Бойцов