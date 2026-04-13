Полиция задержала в поезде девушку, вскрывшую сейф в Кирове по указке аферистов
В Нижнем Новгороде силовики сняли с поезда 20-летнюю студентку из Екатеринбурга. Следствие считает, что по указке телефонных мошенников она приехала в Киров, проникла в чужую квартиру и распилила сейф. Об этом пишет РИА Новости.
Хозяйка жилья заявила о пропаже более 390 тысяч рублей. Ее 16-летнюю дочь аферисты запугали звонками от имени курьера маркетплейса, Минцифры и силовиков. Школьница показала им комнаты по видеосвязи и спрятала ключи о дома возле школы.
Приезжая забрала связку из тайника, вошла в квартиру и вынесла деньги в рублях и валюте. После этого она села в скорый поезд, но транспортные полицейские задержали ее на станции. В сумке сыщики нашли похищенные средства.
На допросе студентка признала вину. По ее словам, раньше преступники обманули и ее, а потом втянули в роль курьера. Следователи возбудили дело о мошенничестве и отправили фигурантку под стражу.
