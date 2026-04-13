Мужчина затоптал маленького крольчонка возлюбленной

Американец затоптал двухмесячного крольчонка своей девушки и выбросил его в окно
Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

В Лос-Анджелесе, США, 25-летнего Николаса Харта обвинили в жестокой расправе над двухмесячным кроликом. Об этом пишет People.



Погибший питомец по кличке Момо принадлежал возлюбленной молодого человека. Во время ссоры с девушкой он разозлился и затоптал животное, после чего положил его в мусорный пакет и выбросил из окна.

Отмечается, что Харт не впервые впадает в неконтролируемые приступы ярости — ранее его обвиняли в избиении сожительницы. Теперь ему инкриминируют жестокое обращение с животным, причинение вреда партнерше и попытку помешать потерпевшей дать показания. Также его осудят за неоднократное нарушение судебного запрета на общение с ней.

С учетом всех обвинений мужчине грозит до восьми лет тюремного заключения. Ему уже запретили заводить домашних животных.

Лидия Пономарева

