Каменский бизнесмен, которого обвиняют в изнасиловании подростков, в суде довел до обморока одну из пострадавших
Каменский бизнесмен по прозвищу «Пельмень», которого обвиняют в изнасиловании подростков, в суде довел до обморока одну из пострадавших. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.
Согласно предварительным данным, в 2023 году предприниматель Вадим заманил к себе троих несовершеннолетних подруг, накачал наркотиками и несколько дней насиловал. На сегодняшний день по факту произошедшего проходят судебные заседания. Любителю люксовых часов, роскошных иномарок и походов в церковь вменяют сразу восемь статей.
На одном из заседаний насильник встретился со своей жертвой. Позже ее увезли на скорой в состоянии обморока. Уточняется, что «Пельмень» запугал девушку и хочет переложить всю вину на нее.
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