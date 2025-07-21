Каменский бизнесмен, которого обвиняют в изнасиловании подростков, в суде довел до обморока одну из пострадавших

21 июля 2025, 10:38

Бизнесмен по прозвищу «Пельмень» в суде довел до обморока одну из пострадавших

Фото: iStock/AMilkin

Каменский бизнесмен по прозвищу «Пельмень», которого обвиняют в изнасиловании подростков, в суде довел до обморока одну из пострадавших. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.