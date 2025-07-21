Мигранты в Тюмени едва не утопили школьника из-за самоката
В Тюмени проводится проверка по факту нападения на 17-летнего подростка. По информации Telegram-канала «Многонационал», инцидент произошел на озере Круглое.
На рыбалке к подростку подошел иностранец, который захотел отобрать у него самокат. В возникшей драке к нападавшему присоединился товарищ. Вместе они потащили школьника к водоему.
Подростку удалось вырваться и применить перцовый баллончик. Пострадавший госпитализирован с сотрясением мозга и другими травмами. Полиция проводит проверку.
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