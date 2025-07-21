В Санкт-Петербурге задержали школьника-насильника
В Санкт-Петербурге задержали несовершеннолетнего: он подозревается в нападении и изнасиловании двух женщин. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, 19 июля в магазине на улице Массальского в Красном Селе школьник напал на 59-летнюю женщину и пытался её изнасиловать. Однако, сработала сигнализация, что спугнуло насильника. Позже он заметил 22-летнюю девушку. Преступник подбежал и распылил ей в лицо газовый баллончик, после потащил жертву в лесополосу и там надругался над ней.
Происходящее заметили жители соседнего дома, которые вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника.
Ранее в Северной столице бывшего ракетчика обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении 17-летнего парня*.
Читайте также: