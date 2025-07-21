В Санкт-Петербурге задержали школьника-насильника

21 июля 2025, 10:21

В Петербурге задержали школьника за нападение на двух женщин

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Санкт-Петербурге задержали несовершеннолетнего: он подозревается в нападении и изнасиловании двух женщин. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.