Дагестанец помог предотвратить возможный взрыв
Дагестанец почуял запах газа и сообщил об этом жителям четырех домов
Житель Дагестана помог предотвратить возможный взрыв в Махачкале. Об этом пишет Telegram-канала Mash Gor.
Сообщается, что мужчина гостил у родственника и ночью почувствовал резкий запах газа. Он обошёл соседей, разбудил жильцов и затем проверил ближайшие дома. По его словам, газовый аромат ощущался сразу в нескольких зданиях. Свои действия он снимал на видео и отмечал, что из‑за сильной вони ему стало плохо.
«Уже четвертый дом прохожу. Везде газ, везде вонь. Тошнит уже, голова болит», — сказал он.
После этого жильцы вызвали экстренные службы. Прибывшие специалисты обнаружили источник утечки и устранили проблему.