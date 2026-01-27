Уральская OnlyFans-модель может оказаться в тюрьме за запрещенный контент

27 января 2026, 20:34

KP.RU: OnlyFans-модель из Екатеринбурга может получить 6 лет за порнографию

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело об изготовлении порнографических материалов в отношении 25-летней модели OnlyFans. Об этом пишет KP.RU.