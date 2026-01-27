Уральская OnlyFans-модель может оказаться в тюрьме за запрещенный контент
В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело об изготовлении порнографических материалов в отношении 25-летней модели OnlyFans. Об этом пишет KP.RU.
По информации издания, в течение пяти лет девушка зарабатывала на откровенных фото и видео, продавая контент через зарубежные сервисы и собственный Telegram-канал. Модель допросили 26 января, после чего новые публикации на ее ресурсах перестали появляться.
Ей вменяют «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». По этой статье может грозить до шести лет лишения свободы. Во время обыска силовики изъяли ноутбук, телефон, секс-игрушки и банковскую карту. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Незадолго до задержания девушка рассказывала о высоких доходах и демонстрировала счет с суммой около 20 тысяч долларов. Сообщается, что за последние два года она успела побывать на отдыхе на Бали, Мальдивах и в ЮАР.
