В Москве короткое замыкание привело к взрыву на электроподстанции

27 января 2026, 20:05

Фото: Istock/Poetra Dimatra

На северо-западе Москвы, на электроподстанции, короткое замыкание спровоцировало взрыв. Как сообщает Telegram-канал Baza, результате инцидента в ряде жилых домов отключилось электричество.