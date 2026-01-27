Достижения.рф

В Москве короткое замыкание привело к взрыву на электроподстанции

Фото: Istock/Poetra Dimatra

На северо-западе Москвы, на электроподстанции, короткое замыкание спровоцировало взрыв. Как сообщает Telegram-канал Baza, результате инцидента в ряде жилых домов отключилось электричество.



На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Спасатели и аварийные бригады работают на 68-м километре МКАД, в районе улицы Василия Петушкова и Трикотажного проезда.

Очевидцы рассказали, что мощная вспышка осветила небо, после чего полностью пропал свет в двух домах на Дубравной улице. На проезжей части по улице Барышиха уличные фонари погасли на несколько секунд.

В других домах этой улицы жители наблюдали кратковременные скачки напряжения, но энергоснабжение вернули в норму в сжатые сроки. Сотрудники энергокомпании сейчас устанавливают точную причину аварии и оценивают ущерб.

Ольга Щелокова

