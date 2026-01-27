Достижения.рф

В российской больнице двухлетний ребёнок умер от менингита

В Калининграде двухлетний ребёнок умер от менингококковой инфекции
В Калининграде двухлетний мальчик скончался от менингококковой инфекции. Об этом сообщает «Клопс».



На прошлой неделе у ребёнка появились симптомы простуды, а 21 января поднялась температура. Родители дали ему жаропонижающее, но к вечеру состояние ухудшилось. У мальчика возникла сыпь, он стал вялым.

Ночью врачи доставили малыша в больницу с подозрением на менингит. Медики боролись за его жизнь, но спасти пациента не смогли. Диагноз подтвердился: «острая менингококцемия».
Специалисты обследовали родственников, которые контактировали с мальчиком.

В Роспотребнадзоре заявили, что противоэпидемические меры на работе и учёбе членов семьи не требуются. Контактные лица могут продолжать ходить на работу и занятия. Медики установят за ними наблюдение на 10 дней и проведут вакцинацию.

Ольга Щелокова

