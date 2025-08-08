Дагестанец ворвался в дом бывшей жены с ружьем и взял ее с сестрой в заложницы
62-летний житель Дагестана взял в заложницы бывшую жену и ее сестру. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Мужчина с охотничьим ружьем ворвался в дом, потребовав переговоры с районным судьей и прокурором. Захватчик был недоволен судебным решением о разделе имущества после развода. Сначала его уговорили отпустить родственницу хозяйки жилья, а затем была освобождена и она сама. Обе женщины не пострадали.
Через два часа дагестанца обезвредили и задержали сотрудники СОБР. В настоящий момент его допрашивают в полиции. С места происшествия изъяли оружие и патроны. Также отмечается, что в ближайшее время ситуацией займется региональный следком.
