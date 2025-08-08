При ограблении отделения почты на юге Москвы никто не пострадал
Клиенты и сотрудники не пострадали при ограблении отделения «Почты России» на улице Медиков на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Кроме того, там заверили, что инцидент никак не сказался на работе отделения и вкладчики могут быть спокойны за свои деньги. Компания сотрудничает с правоохранительными органами для раскрытия преступления.
«Несмотря на происшествие, все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и в полном объеме. Денежные средства, которыми оперирует «Почта России», застрахованы», — говорится в сообщении.Напомним, сегодня, 8 августа, двое неизвестных в масках угрожали сотрудникам почты пистолетом, после покинули здание с деньгами и скрылись на автомобиле.