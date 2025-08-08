При ограблении отделения почты на юге Москвы никто не пострадал

08 августа 2025, 14:31

Фото: iStock/tanyss

Клиенты и сотрудники не пострадали при ограблении отделения «Почты России» на улице Медиков на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба компании.





Кроме того, там заверили, что инцидент никак не сказался на работе отделения и вкладчики могут быть спокойны за свои деньги. Компания сотрудничает с правоохранительными органами для раскрытия преступления.

«Несмотря на происшествие, все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и в полном объеме. Денежные средства, которыми оперирует «Почта России», застрахованы», — говорится в сообщении.