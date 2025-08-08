В Воронеже отца приговорили к 18 годам колонии за изнасилование дочерей
В Воронеже суд приговорил мужчину к 18 годам колонии за изнасилование двух малолетних дочерей. Об этом сообщает «Лента.ру».
Как оказалось, мужчина с декабря 2021 года по апрель 2024 года регулярно насиловал своих дочек в городе Борисоглебск. Обе девочки были несовершеннолетними и родились в 2014 и 2018 годах. Обо всем стало известно в мае прошлого года, когда одна из пострадавших рассказала обо всем деду.
Мужчина сразу обратился к правоохранителям, которые задержали отца. В ходе расследования подтвердилось насилие над детьми. За это суд приговорил фигуранта к 18 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. К тому же с мужчины взыскали 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Также осужденный обязан пройти лечение у врача-психиатра.
Читайте также: