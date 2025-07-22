Дагестанский блогер пойдет под суд за фейки об армии РФ и пропаганду терроризма
Дагестанский блогер Арслан Мирзаев*, широко известный под псевдонимом Али Чаринский*, будет судим заочно. Ему вменяют распространение заведомо ложных сведений о российской армии, а также публичное оправдание и пропаганду терроризма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.
По версии следствия, Мирзаев* размещал в интернете материалы с фейками о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях на территории Украины, в частности, в Мариуполе и Буче Киевской области.
Кроме того, обвинение указывает, что блогер распространял контент, признающий идеологию и практику терроризма правильными и достойными подражания. Эти материалы, по данным следствия, были направлены на формирование убежденности в привлекательности террористической идеологии.
«Он обвиняется по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в Южный окружной военный суд для заочного рассмотрения.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов