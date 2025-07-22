​Московского студента избили, утащили в лес и обокрали на 11 миллионов рублей

22 июля 2025, 01:19

«Сапа»: В Москве студента похитили, отвезли в лес и лишили 11 миллионов рублей

Фото: iStock/natasaadzic

В Москве возбуждено уголовное дело после похищения 19-летнего студента одного из технических вузов столицы. На парня напали, после чего его утащили в лес и обокрали на 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».





Инцидент произошел вечером 19 июля. Трое неизвестных схватили молодого человека, надели ему на голову мешок, связали руки и насильно поместили в белый минивэн.



Злоумышленники вывезли потерпевшего в лес, где избивали его и применяли электрошокер. Они похитили 270 тысяч рублей наличными и перевели с криптокошелька жертвы криптовалюту на сумму 11 миллионов рублей (140 тыс. USDT).





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«После освобождения молодой человек самостоятельно обратился за медицинской помощью. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы», — уточняет «Сапа».