Четыре тренера сговорились и вместе изнасиловали ​15-летнюю школьницу-хоккеистку

22 июля 2025, 02:15

В Индии четырех тренеров задержали за групповое изнасилование 15-летней хоккеистки

Фото: iStock/Anton Vierietin

15-летняя хоккеистка из Индии обвинила четырёх тренеров в групповом изнасиловании. Всем виновникам было около 30 лет. Об этом сообщает издание Times of India.