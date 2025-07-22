Четыре тренера сговорились и вместе изнасиловали 15-летнюю школьницу-хоккеистку
15-летняя хоккеистка из Индии обвинила четырёх тренеров в групповом изнасиловании. Всем виновникам было около 30 лет. Об этом сообщает издание Times of India.
По словам пострадавшей, издевательство над ней произошло после тренировки на местном стадионе. Тренеры отвели школьницу в отдельно стоящее здание, а затем изнасиловали, несмотря на сопротивление девушки. После злоумышленники требовали от жертвы молчания, угрожая причинить ей физический вред, если проболтается.
Несмотря на опасность, школьница обратилась в полицию. Позже пострадавшая выразила желание дать показания в суде. Все обвиняемые были задержаны. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая статью о групповом изнасиловании.
Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело после похищения 19-летнего студента одного из технических вузов столицы. На парня напали, после чего его утащили в лес и обокрали на 11 миллионов рублей.
Читайте также: