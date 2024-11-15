Дагестанцы, гревшие ноги у Вечного огня в Невинномысске, извинились

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Жители Дагестана, которые решили погреть ноги у Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, извинились перед всей Россией. Кадры с извинениями опубликовал Telegram-канал Mash Gor.
Молодые люди рассказали, что идея забраться на монумент к ним пришла случайно. Они раскаялись и попросили прощения у жителей Невинномысска и всей Россией.
Ранее стало известно, что в Москве неизвестные вандалы разрисовали краской памятник Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову. Монумент первому президенту Чеченской Республики установлен на улице его имени в Южном Бутово.
Осквернили памятник неизвестные в ночь на 13 ноября. Ранним утром надписи и разводы заметили сотрудники коммунальных служб. Они сумели быстро привести памятник в порядок и оттереть надписи, пока краска не успела полностью высохнуть.
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Ранее стало известно, что в Москве неизвестные вандалы разрисовали краской памятник Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову. Монумент первому президенту Чеченской Республики установлен на улице его имени в Южном Бутово.
Осквернили памятник неизвестные в ночь на 13 ноября. Ранним утром надписи и разводы заметили сотрудники коммунальных служб. Они сумели быстро привести памятник в порядок и оттереть надписи, пока краска не успела полностью высохнуть.
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Элина Позднякова