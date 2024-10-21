В Иванове арестовали женщину, залившую водой Вечный огонь

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В Иванове арестована местная жительница, потушившая Вечный огонь у мемориала «Памятник Героям фронта и тыла в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов». Суд назначил женщине психиатрическую экспертизу.
Инцидент произошёл 2 октября, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на Следственное управление СК России по Ивановской области. Женщина залила пламя Вечного огня, расположенного на Шереметьевском проспекте. Нарушительницу задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
В отношении жительницы Иванова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России). По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, в том числе психиатрическая.
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Александр Бойцов