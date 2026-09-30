«Дай я тебя потрогаю»: Россиянин напал на девушку в подъезде и ударил её ножом
В Перми задержали мужчину, который напал на девушку в подъезде дома. Об этом сообщает kp.ru.
Инцидент произошёл в микрорайоне Крохалёва Свердловского района. Мужчина забежал за девушкой в подъезд и вместе с ней поднялся на лифте на 11-й этаж. Когда они вышли, он сказал: «Дай я тебя потрогаю». Россиянка отказала, и тогда он ударил её ножом в спину.
В СУ СК РФ по Пермскому краю сообщили, что обстоятельства выясняет полиция. В пресс-службе краевого ГУ МВД подтвердили факт нападения и уточнили, что подозреваемого задержали и доставили в отдел внутренних дел. По словам местных жителей, пострадавшая находится в реанимации.
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