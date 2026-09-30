В Новосибирске отчим-иностранец забил насмерть трёхлетнюю дочь сожительницы

30 сентября 2026, 20:15

В Новосибирске суд рассмотрит дело иностранца об убийстве трёхлетней падчерицы

Фото: Istock/Zolnierek

В Новосибирске суд рассмотрит дело иностранца, которого обвиняют в истязании и убийстве малолетней дочери сожительницы. Об этом сообщает СУ СК России по Новосибирской области.