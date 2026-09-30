В Новосибирске отчим-иностранец забил насмерть трёхлетнюю дочь сожительницы
В Новосибирске суд рассмотрит дело иностранца, которого обвиняют в истязании и убийстве малолетней дочери сожительницы. Об этом сообщает СУ СК России по Новосибирской области.
Следствие установило: 27-летний мужчина жил в Новосибирске с сожительницей и её дочерью. Он регулярно избивал женщину и ребёнка. К падчерице он проявлял особую жестокость.
В один из дней отчим несколько раз ударил трёхлетнюю девочку по голове и телу, в результате чего она потеряла сознание. Малышку госпитализировали, но спасти её не удалось. Мать погибшей рассказала, что познакомилась с возлюбленным в сети.
Он красиво ухаживал и сделал ей предложение. Пара сначала переехала в Москву, затем в Новосибирск. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Материалы расследования направили в суд. Фигуранту может грозить длительный срок заключения.
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