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В Нижегородской области разнорабочему оторвало руку на пилораме

Фото: медиасток.рф

В Нижегородской области 45-летний рабочий засунул руку в работающий станок и лишился конечности. Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.



Инцидент произошёл на пилораме в городе Урень. Разнорабочий работал на многопильном ленточном станке и решил вытащить из него застрявшую щепку, не останавливая оборудование. В результате ему оторвало правую руку на уровне средней трети предплечья.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, подробной информации о его состоянии на текущий момент нет. Однако травму мужчины оценили как тяжёлую. После случившегося организовали расследование несчастного случая на производстве. Специалисты установят лиц, чьи действия нарушили нормы охраны труда и привели к случившемуся.

Ольга Щелокова

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