Москвич получил 15 суток ареста за съёмку девушки под юбкой на эскалаторе метро
В Москве мужчину арестовали за попытку съёмки пассажирки под юбкой в метро. Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Инцидент произошёл 10 сентября на станции метро «Пушкинская». Мужчина ехал на эскалаторе и попытался сфотографировать пассажирку под юбкой. Во время разбирательства он заявил, что не снимал девушку, а лишь посмотрел через камеру.
Правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд рассмотрел материалы дела, признал москвича виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
До этого житель Ставрополья пытался тайно снять школьницу под юбкой. Благодаря камерам видеонаблюдения в магазине гражданина задержали.
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