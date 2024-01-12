В Турции спасатели нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке Ярыгиной

Фото: iStock/Oleksandr Filon
Турецкие спасатели нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке из Кирова Надежде Ярыгиной. Об этом сообщает IHA.
«Сегодня в результате поисков на горе Чалыш обнаружен принадлежащий туристке телефон», — пишет агентство.
Отмечается, что к поисковой операции привлечены более 40 спасателей, усиливших поиски в районе пропажи туристки из России, включая море.
Читайте также:
В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков угнал машину таможенников
В Нижнем Тагиле водитель автобуса напал на девушку-подростка
Католический священник устроил гей-оргию с мужчиной по вызову
Диана Аванесян