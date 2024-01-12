В Москве арестовали 43-летнего мигранта, пытавшегося задушить ребёнка в магазине

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В Москве суд арестовал гражданина Киргизии, который пытался задушить девочку в одном из продуктовых магазинов города. Об этом СК РФ сообщает в Телеграм-канале.
«Мужчине, обвиняемому в покушении на убийство малолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.
Отмечается, что в ходе заседания подозреваемый заявил, что во время угроз ребёнку он находился в состоянии алкогольного обвинения. Мужчина подчеркнул, что не собирался убивать девочку, а планировал только выйти на улице, прикрывшись ей, после чего отпустить. Кроме того, он возражал против нахождения под стражей.
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