Daily Mail: британские туристы погибли после прыжка в бассейн в Португалии
Британские туристы не выжили после прыжка в бассейн в Португалии. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Двое мужчин 27 и 29 лет отдыхали вместе с друзьями в курортном городе Албуфейра. Компания остановилась в одном из отелей в номере с бассейном. Глубокой ночью пьяные приятели спрыгнули в резервуар, заполненный водой. При этом ни один из них не умел плавать. Уже ближе к утру на адрес прибыли спасатели, которые пытались реанимировать путешественников, но безуспешно.
В настоящее время полиция ведет расследование. Отмечается, что местные правоохранители не рассматривают обстоятельства смерти туристов как подозрительные или умышленные.
Читайте также: