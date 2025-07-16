Record: в Португалии 17-летний футболист утонул в океане
В Португалии 17-летний футболист утонул в океане. Жорже Сарайва играл за любительский клуб «Дешпертар» из Казал-ди-Камбры. Об этом сообщает издание Record.
Трагический инцидент произошел во вторник, 15 июля, на пляже в Каркавелуше. Парень пошел купаться вместе с друзьями, но все они попали под опасное течение. Спасатели вытащили и воды троих пострадавших, но молодого спортсмена нашли только через некоторое время.
Затем на место происшествия прибыли медики, которые констатировали его смерть. Юноша погиб от остановки сердца, реанимационные мероприятия не помогли.
В своем Instagram*-аккаунте португальский клуб подтвердил кончину футболиста.
*Запрещен в РФ
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