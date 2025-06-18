Daily Mail: похищенная в США годовалая девочка найдена живой спустя 3 года
В США найдена невредимой годовалая девочка спустя три года после бесследного исчезновения. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, Блессинг Вассо была похищена матерью в возрасте одного года. Женщина скрылась с дочерью в 2022 году. В то время по решению суда малышка находилась под опекой соцслужб штата Иллинойс. Прорыв в расследовании произошел в июне 2025 года, когда полицейские заметили в окне дома ребенка, похожего на пропавшую, в районе Чикаго.
Правоохранители передали девочку представителям соцзащиты. Эрика Вассо задержана и содержится в тюрьме округа Кук. На нее заведены несколько уголовных дел.
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