«Украл и домогался»: В российском городе таксист похитил маленькую девочку
В Новосибирске расследуют уголовное дело о домогательствах к несовершеннолетней девочке. Происшествие случилось днём 12 июня в 6-м микрорайоне на улице Немыткина, где водитель такси увёз маленькую девочку и домогался. О данном инциденте сообщает «КП-Новосибирск».
9-летняя девочка гуляла во дворе вместе с подругами, имея при себе пятитысячную купюру. Одна из её подруг, дочь таксиста, предложила ей купить на эти деньги набор игрушек. Через некоторое время подруге позвонил отец и сказал, чтобы девочки забрали покупку. Уже в машине мужчина забрал деньги и взял номер телефона подростка.
Вскоре злоумышленник позвонил девочке и предложил встретиться. При встрече мужчина посадил ребёнка в машину и увез, а затем начал трогать её и целовать. Девочка начала кричать и пыталась написать сообщение о помощи. Мужчину напугал родительский контроль на её часах. Он понял, что их могут выследить и вернул девочку.
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