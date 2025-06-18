«Украл и домогался»: В российском городе таксист похитил маленькую девочку

18 июня 2025, 14:45

В Новосибирске водитель такси похитил и домогался до 9-летней девочки

Фото: Istock/IGraDesign

В Новосибирске расследуют уголовное дело о домогательствах к несовершеннолетней девочке. Происшествие случилось днём 12 июня в 6-м микрорайоне на улице Немыткина, где водитель такси увёз маленькую девочку и домогался. О данном инциденте сообщает «КП-Новосибирск».