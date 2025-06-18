На Курском вокзале подростки напали на семейную пару за замечание
Вечером 11 июня на Курском вокзале произошел инцидент с участием группы подростков, которые занимались граффити. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
Семейная пара, состоящая из 50-летней женщины и её мужа — бывшего офицера спецслужб, сделала им замечание по поводу порчи имущества. В ответ один из подростков, известный под ником Кастер, распылил женщине в лицо перцовый баллончик и быстро скрылся с места происшествия.
Компания подростков, включая девушек, заранее договорилась встретиться в ближайшем ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» после инцидента. Однако Кастер не успел уйти далеко: прохожие заметили его и задержали, после чего вызвали полицию. Женщина была доставлена в больницу с ожогом слизистой оболочки.
На Кастера был составлен протокол за нападение. Известно, что он уже имел судимость за порчу городского имущества и ранее участвовал в конфликте на уличном фестивале Mostick в 2024 году.
Также в компании находился его друг Сеток, который попытался сбежать после того, как врезался в охранника заведения. На нем уже висит условный срок по другому делу.
Читайте также: