Daily Mail: пять тел со связанными конечностями внесло на пляжи Испании
На побережье возле Ибицы обнаружены пять тел со связанными руками и ногами. На погибших были спасательные жилеты, пишет Daily Mail.
Останки находили на разных пляжах в течение нескольких дней. По мнению местных властей, что это трупы мигрантов, которые пытались нелегально добраться до Европы из Алжира. Предполагается, что иностранцы вступили в конфликт с перевозчиками, после чего их сбросили за борт.
«Недалеко от Ибицы сотрудники Гражданской гвардии Испании вытащили из воды останки по крайней мере пяти человек. Полиция начала расследование», — отмечает таблоид.За последние полгода на берега Балеарских островов — Майорки, Ибицы и Форментеры — море вынесло около 30 тел. По этой причине испанские журналисты называют эти пляжи «кладбищами».