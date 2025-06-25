Daily Mail: пять тел со связанными конечностями внесло на пляжи Испании

25 июня 2025, 08:15

Фото: iStock/Susann Guenther

На побережье возле Ибицы обнаружены пять тел со связанными руками и ногами. На погибших были спасательные жилеты, пишет Daily Mail.





Останки находили на разных пляжах в течение нескольких дней. По мнению местных властей, что это трупы мигрантов, которые пытались нелегально добраться до Европы из Алжира. Предполагается, что иностранцы вступили в конфликт с перевозчиками, после чего их сбросили за борт.

«Недалеко от Ибицы сотрудники Гражданской гвардии Испании вытащили из воды останки по крайней мере пяти человек. Полиция начала расследование», — отмечает таблоид.