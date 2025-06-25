В Великобритании учительницу будут судить за совращение 13-летнего школьника
В Великобритании будут судить учительницу из Лондона за совращение 13-летнего подростка. Об этом сообщает Enfield Independent.
Судебные разбирательства открыты в отношении 28-летней Джулии Йейтс. Предварительно, она совершала действия сексуального характера в присутствии своего ученика. К тому же она отправляла ему свои интимные фотографии.
Первый суд состоялся еще 23 июня. Там Йейтс лишь подтвердила свою личность. Дальнейшее заседание состоится в октябре следующего года. До этого времени у Джулии есть шанс признать свою вину и избежать более строго наказания.
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