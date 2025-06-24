В Китае спасли мужчину, прожившего с зубной щеткой в животе 52 года

Фото: iStock / Hendri

Врачи в Китае успешно извлекли зубную щетку из кишечника 64-летнего мужчины, который проглотил ее в возрасте 12 лет.



По информации South Morning China Post, пенсионер по фамилии Ян из провинции Аньхой обратился к медикам с жалобами на дискомфорт. Обследование показало, что 17-сантиметровая щетка застряла в тонком кишечнике.

Операция по извлечению инородного тела длилась 80 минут. По словам врачей, пациенту очень повезло, что щетка не двигалась в течение нескольких лет.

Виктория Иванченко

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