Daily Mail: Слон растоптал захотевшего сделать селфи туриста в Индии
В индийском штате Карнатака туриста растоптал слон после того, как он попытался сделать селфи, сообщила 13 августа газета Daily Mail.
По информации издания, мужчина заметил на обочине дорогу слона, который в тот момент ел морковь, и подошёл к животному, чтобы сделать фото. Вспышка телефона напугала слона, и тот напал на туриста; когда мужчина упал, животное несколько раз его растоптало.
Пострадавший чудом остался жив и был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Ему также выписали штраф в размере 25 тыс. рупий (примерно 23 тыс. рублей).
Ранее, 9 августа, неподалёку от Праги из частного зоопарка сбежал лев и напал на смотрителя; тот получил лёгкие травмы, а полиция применяла табельное оружие, чтобы нейтрализовать животное.
