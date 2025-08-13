В Белгородской области девушка отбилась от мужчины, который вывез ее в поле

13 августа 2025, 12:29

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Белгородской области 37-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о разбое после нападения на 24-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.