В Белгородской области девушка отбилась от мужчины, который вывез ее в поле
В Белгородской области 37-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о разбое после нападения на 24-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Инцидент произошел в Корочанском районе области 5 августа. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина заметил на дороге девушку, у которой сломалась машина. Он припарковал свой автомобиль рядом и предложил ей помощь. Под предлогом поездки в ближайший магазин за необходимыми деталями он уговорил белгородку сесть к нему в машину.
Когда они отъехали от дороги, мужчина вывез девушку в безлюдное место и начал к ней приставать. Однако она оказала сопротивление. Он попытался снять с нее украшения, но не смог этого сделать. После этого он отвез пострадавшую к ее автомобилю и велел ей молчать о случившемся.
Девушка сразу же обратилась в полицию. Благодаря оперативным действиям сотрудников МВД преступник был задержан. Им оказался ранее судимый житель Новооскольского муниципального округа. В отношении него было возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
