Достижения.рф

Выросло число россиян, отравившихся суррогатной чачей из Сочи

В Башкирии ещё один мужчина отравился привезённой из Сочи чачей
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Башкирии зафиксирован новый случай отравления метанолом после употребления поддельной чачи, привезённой из Сочи. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, слова которого приводит РБК.



По его словам, сегодня в городскую клиническую больницу № 21 Уфы был госпитализирован 60-летний мужчина. Он рассказал, что выпил напиток, которым его угостила попутчица. Медики диагностировали отравление метанолом – ядовитым веществом, опасным для жизни и здоровья.

Это уже второй пострадавший, проходящий лечение в той же больнице. Ранее в тяжёлом состоянии был доставлен 30-летний мужчина с аналогичными симптомами. Врачи продолжают бороться за его здоровье.

В Минздраве подчёркивают, что речь идёт о суррогатном алкоголе, представляющем смертельную угрозу. Граждан призывают воздерживаться от употребления сомнительных напитков, особенно приобретённых с рук или привезённых из других регионов без гарантированного качества.

Правоохранительные органы начали проверку, устанавливаются источники распространения опасной продукции.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0