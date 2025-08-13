Выросло число россиян, отравившихся суррогатной чачей из Сочи
В Башкирии зафиксирован новый случай отравления метанолом после употребления поддельной чачи, привезённой из Сочи. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, слова которого приводит РБК.
По его словам, сегодня в городскую клиническую больницу № 21 Уфы был госпитализирован 60-летний мужчина. Он рассказал, что выпил напиток, которым его угостила попутчица. Медики диагностировали отравление метанолом – ядовитым веществом, опасным для жизни и здоровья.
Это уже второй пострадавший, проходящий лечение в той же больнице. Ранее в тяжёлом состоянии был доставлен 30-летний мужчина с аналогичными симптомами. Врачи продолжают бороться за его здоровье.
В Минздраве подчёркивают, что речь идёт о суррогатном алкоголе, представляющем смертельную угрозу. Граждан призывают воздерживаться от употребления сомнительных напитков, особенно приобретённых с рук или привезённых из других регионов без гарантированного качества.
Правоохранительные органы начали проверку, устанавливаются источники распространения опасной продукции.
