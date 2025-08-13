Выросло число россиян, отравившихся суррогатной чачей из Сочи

13 августа 2025, 12:33

В Башкирии ещё один мужчина отравился привезённой из Сочи чачей

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Башкирии зафиксирован новый случай отравления метанолом после употребления поддельной чачи, привезённой из Сочи. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, слова которого приводит РБК.