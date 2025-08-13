Двух человек подозревают в реабилитации нацизма в Евпатории

13 августа 2025, 12:21

СК: двух жителей Евпатории подозревают в реабилитации нацизма после убийства

Фото: istockphoto/blinow61

Двое молодых жителей Евпатории проходят по делу о реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.