Двух человек подозревают в реабилитации нацизма в Евпатории
Двое молодых жителей Евпатории проходят по делу о реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
Эти факты выявили в ходе расследования уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве жителя Джанкойского района, совершённом на территории Евпатории.
При изучении мобильных телефонов обвиняемого и его 19‑летней спутницы следователи обнаружили фото и видео с различными правонарушениями. По версии следствия, в июне этого года молодой человек забрался на мемориал «Братская могила жертв фашистского террора 1941–1942 годов» и сделал оскорбительный снимок. Он отправил фото девушке, а она опубликовала его в телеграм‑канале, сопроводив непристойным комментарием. По этому эпизоду возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти Защитников Отечества, совершённом публично группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет».
Кроме того, в их телефонах обнаружены материалы, где они жестоко обращаются с животными, сопровождая действия циничными комментариями, а также зафиксирован факт надругательства над религиозным символом в помещении православного храма. По всем найденным фактам назначены экспертизы с привлечением специалистов по религиоведению.
Параллельно продолжается расследование дела об убийстве, вызвавшего широкий общественный резонанс. Следствие проводит все необходимые следственные действия и даёт оценку публикациям пользователей соцсетей на предмет клеветы, разжигания межнациональной вражды и экстремистских высказываний.
По данным следствия, в июле на улице Фрунзе в Евпатории 33‑летний житель Джанкоя, приехавший на отдых, сделал замечание пьяному молодому человеку по поводу его внешнего вида. В ответ второй ударил его ножом; пострадавший скончался через несколько часов в больнице. Нападавший был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.
Читайте также: