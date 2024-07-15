Украинскую туристку в Таиланде изнасиловал местный житель

Фото: IStock/oatawa
На острове Самуи, Таиланд, местный житель изнасиловал украинскую туристку. Об этом сообщает Bangkok Post.
Согласно сведениям издания, инцидент произошел на пляже рано утром. 32-летняя жертва сразу же обратилась в правоохранительные органы, насильника вычислили по камерам и накануне задержали.
Им оказался 27-летний таец Натапонг. Он утверждает, что половой контакт был по обоюдному согласию.
Ранее МВД России заявило о задержании 66-ленего жителя Подмосковья, организовавшего бордель. Он лично договаривался о встречах между клиентами и девушками и занимался учетом денег.
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Им оказался 27-летний таец Натапонг. Он утверждает, что половой контакт был по обоюдному согласию.
Ранее МВД России заявило о задержании 66-ленего жителя Подмосковья, организовавшего бордель. Он лично договаривался о встречах между клиентами и девушками и занимался учетом денег.
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Олег Дикий