Daily Mail: В США мужчина обезглавил своего годовалого сына после ссоры с женой

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Житель округа Сакраменто в штате Калифорния 28-летниий Андрей Демскиий жестоко расправился со своим сыном, а затем обезглавил его. Малышу был всего один год от роду.
Трагедия произошла глубокой ночью, сообщает издание Daily Mail. Полицейские приехали по вызову по поводу семейной ссоры. У Демского возник конфликт с матерью х общего годовалого ребёнка Ангелиной Винниковой. Дверь была заперта, и прибывшим копам пришлось её ломать. Мужчина поначалу сопротивлялся, но его быстро скрутили.
В одной из дальних комнат полицейских ожидал настоящий кошмар. Они нашли обезглавленное тело годовалого мальчика. Его мама и бабушка получил травмы, но сумели убежать от разъярённого Демского. Женщина сейчас госпитализирована в глубоком шоке. Убийца находится в следственном изоляторе Сакраменто. В офисе шерифа округа это преступление назвали одним из самых ужасных за всю историю.
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Александр Бойцов