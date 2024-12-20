«Разбил бутылку и порезал Лизе лицо»: 24-летнюю мать четверых детей убили на глазах восьмилетнего сына

Фото: istockphoto / Artem_Furman
19 декабря в Нижнем Тагиле произошло трагическое событие: мать четверых детей 24-летнюю Елизавету нашли мёртвой в собственном доме. На месте происшествия сразу установили, что смерть носит насильственный характер.
Главным подозреваемым стал 21-летний Алексей Малышенко, сожитель женщины и отец младшего ребенка. Его задержали на месте. В момент трагедии дети находились дома. «Радио 1» расскажет подробности происшествия.
Лиза была спокойной и рассудительным. После развода с первым мужем, от которого у неё трое детей, она начала романтические отношения с нынешним сожителем. У пары появился совместный ребёнок.
По информации «КП-Екатеринбург» у Лизы не было работы: она находилась в декрете и воспитывала четверых детей. Она всю себя посвящала малышам.
Знакомая погибшей сообщила, что проблемы в отношениях Елизаветы и Алексея начались ещё летом. Мужчина начал агрессивно себя вести и поднимать руку на маму своего ребёнка.
Сестра Алексея рассказала E1.RU, что уже были случаи, когда Алексей пытался зарезать возлюбленную.
Подруга убитой сообщила, что он набросился на неё и изуродовал лицо из-за того, что она отказалась дать ему деньги.
Подозреваемый задержан и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Представитель регионального управления полиции Валерий Горелых сообщил, что к 21 году Алексей уже имел судимость. Ещё до достижения совершеннолетия его судили за имущественные преступления. Год назад ему вынесли новый приговор, но в колонию не отправили.
Молодой человек убил многодетную мать после того, как она сделала замечание по поводу шума от телевизора, включённого им поздним вечером. Убийца отказался сделать звук тише, что привело к конфликту, сообщает URA.RU.
Всё произошло на глазах у восьмилетнего сына Елизаветы. Когда соседи услышали крики, они поспешили к квартире и обнаружили молодого человека с ножом в руках. Он отрицал свою вину и утверждал, что девушка сама всё сделала.
Сестра подозреваемого сообщила, что Алексей сразу же после случившегося позвонил в полицию и своей матери.
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Дети на первом месте
Лиза была спокойной и рассудительным. После развода с первым мужем, от которого у неё трое детей, она начала романтические отношения с нынешним сожителем. У пары появился совместный ребёнок.
«Даже не верится, что тебя не стало. Ты была очень сильной девушкой, проживала очень трудные моменты, сама растила 4 детей. Твоей силе позавидовал бы сам мужик, ты давала хорошие советы, помогала всем. Может не много, но все же старалась. Ты была лучиком солнца в этой жизни. Мягких тебе облачков, наш лучик!» — написала в соцсетях одна из близких погибшей.
По информации «КП-Екатеринбург» у Лизы не было работы: она находилась в декрете и воспитывала четверых детей. Она всю себя посвящала малышам.
«Поверить не могу — тебе уже 8 лет! Будь всегда таким смелым, веселым, жизнерадостным, неутомимым и готовым к большим открытиям. И пусть таких открытий в твоей жизни будет очень много. Пусть с каждым шагом, с каждой мечтой, с каждым достигнутым успехом, с каждым днем твоя жизнь становится ярче, интересней и богаче. Желаю тебе крепкого здоровья и большой удачи, сынок», — таким образом Елизавета поздравила сына в социальных сетях.
Елизавета (фото: социальные сети)
Проблемы в отношениях
Знакомая погибшей сообщила, что проблемы в отношениях Елизаветы и Алексея начались ещё летом. Мужчина начал агрессивно себя вести и поднимать руку на маму своего ребёнка.
«Она хотела уйти. Он ей покоя не давал, не раз в полицию писала заявления. При нас вел себя нормально, всё, что знаем, — со слов Лизы. Когда она его выгоняла, он залезал через балкон к ней на второй этаж и так заходил в квартиру. Она жалела, прощала», — рассказала девушка для E1.RU.
Не в первый раз
Сестра Алексея рассказала E1.RU, что уже были случаи, когда Алексей пытался зарезать возлюбленную.
«В этом году у них уже была ссора, когда Леша ей лицо бутылкой порезал. Это произошло из-за того, что, по его мнению, дома было не прибрано и детей она якобы кормила протухшей едой. Хотя это вообще не так. Она начала доказывать свою правоту, а он разбил бутылку и порезал Лизе лицо», — сказала родственница Алексея.
Подруга убитой сообщила, что он набросился на неё и изуродовал лицо из-за того, что она отказалась дать ему деньги.
Елизавета (фото: социальные сети)
Убийцу задержали
Подозреваемый задержан и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
«В настоящее время следователем СК проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Представитель регионального управления полиции Валерий Горелых сообщил, что к 21 году Алексей уже имел судимость. Ещё до достижения совершеннолетия его судили за имущественные преступления. Год назад ему вынесли новый приговор, но в колонию не отправили.
«Выйдя из мест не столь отдаленных условно-досрочно, он с 2020 по 2023 год старался вести законопослушный образ жизни, однако в 2023 году вновь преступил черту закона, "обжегшись" на незаконном обороте наркотиков. На этот раз ему было назначено наказание в виде обязательных работ. Как видим, этот урок не пошел ему впрок, и теперь он обвиняется в гораздо более тяжком преступлении», — сообщил Горелых.
Алексей Малышенко (фото: СУ СК России по Свердловской области)
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Убил на глазах у сына
Молодой человек убил многодетную мать после того, как она сделала замечание по поводу шума от телевизора, включённого им поздним вечером. Убийца отказался сделать звук тише, что привело к конфликту, сообщает URA.RU.
«Преступление было совершено в ходе бытового конфликта, возникшего из-за того, что обвиняемый не хотел убавлять громкость звука на телевизоре, хотя потерпевшая ввиду позднего времени суток его об этом убедительно просила. Фигурант, проявив упрямство, отказался исполнить просьбу женщины, конфликт между ними продолжился и, к сожалению, закончился трагически», — пояснили в ведомстве.
Всё произошло на глазах у восьмилетнего сына Елизаветы. Когда соседи услышали крики, они поспешили к квартире и обнаружили молодого человека с ножом в руках. Он отрицал свою вину и утверждал, что девушка сама всё сделала.
«Двери были открыты. Заглянула в квартиру, увидела, что Лиза лежит на полу на спине, сверху на ней сидит Алексей. В руках у него увидела нож. Испугавшись, ушла к себе домой и вызвала сотрудников полиции», — дала показания соседка.
Сестра подозреваемого сообщила, что Алексей сразу же после случившегося позвонил в полицию и своей матери.
«У них часто были конфликты, и довольно жесткие. Вчера он вернулся со смены на заводе и вроде всё было у них нормально. А ночью брат позвонил маме и сказал, что убил Лизу. Она была нам как родная, мы просто в ужасе», — рассказала она.
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Дайана Хусинова