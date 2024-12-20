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«Разбил бутылку и порезал Лизе лицо»: 24-летнюю мать четверых детей убили на глазах восьмилетнего сына

Фото: istockphoto / Artem_Furman

Фото: istockphoto / Artem_Furman

19 декабря в Нижнем Тагиле произошло трагическое событие: мать четверых детей 24-летнюю Елизавету нашли мёртвой в собственном доме. На месте происшествия сразу установили, что смерть носит насильственный характер.
Главным подозреваемым стал 21-летний Алексей Малышенко, сожитель женщины и отец младшего ребенка. Его задержали на месте. В момент трагедии дети находились дома. «Радио 1» расскажет подробности происшествия.

Дети на первом месте




Лиза была спокойной и рассудительным. После развода с первым мужем, от которого у неё трое детей, она начала романтические отношения с нынешним сожителем. У пары появился совместный ребёнок.

«Даже не верится, что тебя не стало. Ты была очень сильной девушкой, проживала очень трудные моменты, сама растила 4 детей. Твоей силе позавидовал бы сам мужик, ты давала хорошие советы, помогала всем. Может не много, но все же старалась. Ты была лучиком солнца в этой жизни. Мягких тебе облачков, наш лучик!» — написала в соцсетях одна из близких погибшей.

По информации «КП-Екатеринбург» у Лизы не было работы: она находилась в декрете и воспитывала четверых детей. Она всю себя посвящала малышам.

«Поверить не могу — тебе уже 8 лет! Будь всегда таким смелым, веселым, жизнерадостным, неутомимым и готовым к большим открытиям. И пусть таких открытий в твоей жизни будет очень много. Пусть с каждым шагом, с каждой мечтой, с каждым достигнутым успехом, с каждым днем твоя жизнь становится ярче, интересней и богаче. Желаю тебе крепкого здоровья и большой удачи, сынок», — таким образом Елизавета поздравила сына в социальных сетях.
Елизавета (фото: социальные сети)

Проблемы в отношениях


Знакомая погибшей сообщила, что проблемы в отношениях Елизаветы и Алексея начались ещё летом. Мужчина начал агрессивно себя вести и поднимать руку на маму своего ребёнка.

«Она хотела уйти. Он ей покоя не давал, не раз в полицию писала заявления. При нас вел себя нормально, всё, что знаем, — со слов Лизы. Когда она его выгоняла, он залезал через балкон к ней на второй этаж и так заходил в квартиру. Она жалела, прощала», — рассказала девушка для E1.RU.

Не в первый раз


Сестра Алексея рассказала E1.RU, что уже были случаи, когда Алексей пытался зарезать возлюбленную.

«В этом году у них уже была ссора, когда Леша ей лицо бутылкой порезал. Это произошло из-за того, что, по его мнению, дома было не прибрано и детей она якобы кормила протухшей едой. Хотя это вообще не так. Она начала доказывать свою правоту, а он разбил бутылку и порезал Лизе лицо», — сказала родственница Алексея.

Подруга убитой сообщила, что он набросился на неё и изуродовал лицо из-за того, что она отказалась дать ему деньги.

Елизавета (фото: социальные сети)

Убийцу задержали


Подозреваемый задержан и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

«В настоящее время следователем СК проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Представитель регионального управления полиции Валерий Горелых сообщил, что к 21 году Алексей уже имел судимость. Ещё до достижения совершеннолетия его судили за имущественные преступления. Год назад ему вынесли новый приговор, но в колонию не отправили.

«Выйдя из мест не столь отдаленных условно-досрочно, он с 2020 по 2023 год старался вести законопослушный образ жизни, однако в 2023 году вновь преступил черту закона, "обжегшись" на незаконном обороте наркотиков. На этот раз ему было назначено наказание в виде обязательных работ. Как видим, этот урок не пошел ему впрок, и теперь он обвиняется в гораздо более тяжком преступлении», — сообщил Горелых.

Алексей Малышенко (фото: СУ СК России по Свердловской области)

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Убил на глазах у сына


Молодой человек убил многодетную мать после того, как она сделала замечание по поводу шума от телевизора, включённого им поздним вечером. Убийца отказался сделать звук тише, что привело к конфликту, сообщает URA.RU.

«Преступление было совершено в ходе бытового конфликта, возникшего из-за того, что обвиняемый не хотел убавлять громкость звука на телевизоре, хотя потерпевшая ввиду позднего времени суток его об этом убедительно просила. Фигурант, проявив упрямство, отказался исполнить просьбу женщины, конфликт между ними продолжился и, к сожалению, закончился трагически», — пояснили в ведомстве.

Всё произошло на глазах у восьмилетнего сына Елизаветы. Когда соседи услышали крики, они поспешили к квартире и обнаружили молодого человека с ножом в руках. Он отрицал свою вину и утверждал, что девушка сама всё сделала.

«Двери были открыты. Заглянула в квартиру, увидела, что Лиза лежит на полу на спине, сверху на ней сидит Алексей. В руках у него увидела нож. Испугавшись, ушла к себе домой и вызвала сотрудников полиции», — дала показания соседка.

Сестра подозреваемого сообщила, что Алексей сразу же после случившегося позвонил в полицию и своей матери.

«У них часто были конфликты, и довольно жесткие. Вчера он вернулся со смены на заводе и вроде всё было у них нормально. А ночью брат позвонил маме и сказал, что убил Лизу. Она была нам как родная, мы просто в ужасе», — рассказала она.

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#отношения
В Москве таксист задержан за изнасилование пассажирки
20 декабря 2024, 15:15

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

16 декабря в Москве произошел инцидент, в результате которого водитель такси был задержан по подозрению в изнасиловании пассажирки. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру.
По информации прокуратуры столицы, мужчина припарковался на улице Кошкина и начал приставать к женщине, после чего совершил надругательство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В ближайшее время будет решен вопрос о его аресте. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Дети мигрантов толпой избили школьников в Новой Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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В Новой Москве пенсионер стрелял в соседей из-за якобы сломанного забора
В Новой Москве 70-летний мужчина стрелял в соседей из-за якобы сломанного забора
20 декабря 2024, 15:09

Фото: iStock/IndiaUniform

В посёлке Ульяновского лесопарка в Новой Москве 70-летний пенсионер стрелял из охотничьего ружья в своих соседей: ему показалось, что они ломают его забор.
Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина достал гладкоствольное оружие 20-го калибра и открыл огонь по людям.

По данным канала, никто не пострадал, дробь задела только забор.


Полицейские задержали пенсионера. Они изъяли у него три ружья и патроны. У мужчины было разрешение на хранение оружия.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов избили троих учеников в школе в Новой Москве.

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#стрельба
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Певцу Шарлоту*, сжегшему паспорт РФ, запросили семь лет тюрьмы
Певцу Шарлоту* запросили 7 лет 5 месяцев тюрьмы по пяти делам
20 декабря 2024, 14:40

Фото: iStock/Zolnierek

Прокурор Самарского областного суда запросил 7 лет 5 месяцев лишения свободы певцу Эдуарду Шарлоту*, обвиняемому в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и в уничтожении паспорта гражданина РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Прокурор огласил, что уголовное дело в отношении певца было рассмотрено. В итоге, принято окончательное решение о лишении свободы на срок 7 лет и 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также Шарлота лишили права заниматься администрированием интернет-сайтов в течение 7 лет и 5 месяцев. Кроме того, ему назначили штраф в размере 299 тысяч рублей.

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Дети мигрантов толпой избили школьников в Новой Москве
20 декабря 2024, 14:29

Фото: iStock/mrohana

Дети мигрантов избили троих учеников в школе в Новой Москве. Об этом пишет MK.RU.
Отмечается, что драка произошла 19 декабря. Двое девятиклассников утром шли по коридору школы и смеялись над анекдотами, которые рассказывали друг друга. Они проходили мимо других школьников, один из которых решил, что старшеклассники смеются именно над ним. Обиженный мальчик сообщил о якобы насмешках своему старшему брату, который дружил с десятиклассниками – детьми мигрантов. После уроков заступники подошли к двум девятиклассникам и нецензурно выразились в их адрес.

Позже в школе начались разборки, в которых, по словам очевидцев, участвовали порядка 40 человек. На помощь к девятиклассникам пришёл их 15-летний друг. Они пытались отбиться от ударов десятиклассников-мигрантов и детей помладше. В итоге драку пришлось разнимать учителям.

В результате произошедшего серьезные травмы получили трое девятиклассников. Один из них с сотрясением мозга и сломанным носом был доставлен в детскую больницу. Второй отказался от госпитализации, однако дома у него ухудшилось состояние. Врачи также диагностировали у него сотрясение мозга. Их помощник отделался ушибами и синяками.

Отец одного из пострадавших рассказал, что после случившегося к нему подошёл младшеклассник и сообщил, что эти дети-мигранты избивали школьников и ранее.

Родители избитых учеников подали заявление в полицию.

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#избиение
#госпитализация
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В Санкт-Петербурге задержали девятиклассницу за попытку поджога администрации
20 декабря 2024, 14:24

Фото: iStock/ Animaflora

Работники правоохранительных органов задержали школьницу, пытавшуюся поджечь здание местной администрации в Кингисеппском районе. Об этом «Ленте.ру» передали в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации ведомства, о попытке поджога в здании рассказала глава одной из районных администраций в четверг, 19 декабря.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнюю девушку — подчёркивалось, что действия девятиклассницы пресекли работники администрации.

С места инцидента силовики изъяли три полимерные бутылки с горючей жидкостью, одежду, смартфон и зажигалку.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении девятиклассницы. Школьницу передали законным представителям под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что самодельные карабин и пистолет обнаружили подмосковные полицейские в гараже у 39-летнего жителя села Красный Путь городского округа Домодедово, там же хранились боевые патроны, части оружия и порох.

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#поджог
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Рабочий чуть не лишился головы при ремонте лифта в московской многоэтажке
20 декабря 2024, 14:21

Фото: iStock/alex_u

Рабочий чуть не остался без головы, когда ремонтировал лифт в многоэтажном доме в Москве, пишет Shot.
По данным издания, рабочий занимался ремонтом лифта в одном из домов на улице Самокатной в Лефортове. Однако в какой-то момент двери лифта закрылись, зажав голову мужчины, после чего кабина поехала вверх, подняв ремонтника на метр от земли.

Мимо проходил житель дома, он подхватил мужчину за ноги и удерживал его до прибытия спасателей. Рабочего спасли и отправили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре женщина с питбулем напала на соседку с ребёнком в лифте жилого дома, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Инцидент начался с просьбы пострадавшей, Евгении, надеть намордник на собаку. Хозяйка просьбу проигнорировала.

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В Загребе подросток ранил семь человек с ножом в школе
20 декабря 2024, 14:00

Фото: istockphoto/Roman Chekhovskoy

В пятницу утром в одной из основных школ в районе Пречко, Загреб, произошло нападение с ножом, в результате которого ранены семь человек — пятеро детей и двое взрослых, передает портал издания Vecernji list.
По предварительной информации, нападавший является несовершеннолетним. Согласно данным портала, инцидент произошел в утренние часы. Вскоре после нападения МВД Хорватии подтвердило факт происшествия и задержание подозреваемого. В официальном сообщении министерства не были указаны детали о возрасте нападавшего и состоянии пострадавших.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства нападения и мотивы злоумышленника пока остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что в США состоялась последняя казнь за 2024 год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жителя округа Домодедово задержали за изготовление оружия
20 декабря 2024, 13:39

Фото: istockphoto.com/tanawit sabprasan

Самодельные карабин и пистолет обнаружили подмосковные полицейские в гараже у 39-летнего жителя села Красный Путь городского округа Домодедово, там же хранились боевые патроны, части оружия и порох, сообщает пресс-служба областного глава МВД.
«В гараже у мужчины в ходе обыска нашли 14 предметов, конструктивно схожих с револьверами, пистолетами и карабином, пластиковую бутылку с порохом, запчасти к оружию и свыше 400 патронов различного калибра, из которых 110 пригодны для стрельбы. Кроме того, среди найденного оружия один карабин и один пистолет системы Макарова являются самодельными», — говорится в сообщении.
Против хозяина гаража завели уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, переделка или ремонт оружия» и оставили под стражей до суда.

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#криминал
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#мвд московской области
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В США состоялась последняя казнь за 2024 год
NBC News: в Оклахоме состоялась последняя казнь в США за 2024 год
20 декабря 2024, 13:39

Фото: istockphoto/JJ Gouin

В четверг утром в Оклахоме была осуществлена последняя казнь в США за текущий год. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Казнь была проведена в отношении 45-летнего мужчины, который ранее работал в продуктовом магазине и был осужден за убийство 10-летней девочки в 2006 году.

Смертная казнь состоялась в день рождения осужденного и была осуществлена путем введения смертельной инъекции. Решение о казни было принято после того, как Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению Оклахомы отклонил его прошение о помиловании.

Смертная казнь легальна в 27 штатах США, однако в 8 из них введены различные моратории на её применение. На уровне федерального законодательства мораторий на смертную казнь действует с 2021 года.

Согласно действующей Конституции Российской Федерации 1993 года, смертная казнь «имела временный характер и была предусмотрена только на переходный период». С 16 апреля 1997 года это наказание больше не может назначаться или исполняться.

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#убийство
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#смертная казнь
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