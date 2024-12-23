Мертвого новорожденного обнаружили в туалете придорожной столовой в Забайкалье

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Тело новорожденного ребенка обнаружили в туалете придорожной столовой в Забайкальском крае. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
Согласно сообщению, из поселка Первомайский в Читу направлялся автобус. Он остановился у кафе «Транзин». Во время остановки одна из пассажирок родила в туалете ребенка и выкинула его в туалет.
Когда автобус доехал до Читы, пассажиров встретили полицейские. Всех женщин отправили на медицинский осмотр.
Издание Чита.ру пишет, что источник в правоохранительных органах подтвердил данную информацию. Также в пресс-службе Министерства здравоохранения подтвердили факт смерти младенца.
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Когда автобус доехал до Читы, пассажиров встретили полицейские. Всех женщин отправили на медицинский осмотр.
Издание Чита.ру пишет, что источник в правоохранительных органах подтвердил данную информацию. Также в пресс-службе Министерства здравоохранения подтвердили факт смерти младенца.
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Элина Позднякова