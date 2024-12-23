«Ты же мусульманка!»: родная мать избавилась от 18-летней дочери из-за короткого платья, подробности трагедии в Чайковском

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Трагедия произошла в августе 2018 года. Мать зарубила 18-летнюю дочь из-за того, что та носила короткие платья. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Мать давно была странной
Мать убитой Юлии Татьяна познакомилась с будущим супругом в начале 90-х. Зафер, родом из Турции, тогда он работал на стройке в городе Чайковский. После длительных отношений пара решила пожениться, появились дети. Сначала сын Сертан, через 4 года дочка Юля. Все было обычно, но потом характер Татьяны начал портиться.
«В Тане как будто были два человека — один доброжелательный, другой — агрессивный. Она могла меня из дома выгнать без всяких причин. Я устал так жить — дома постоянно скандалы, вечный беспорядок», — рассказал Зафер корреспондентам КП-Пермь.
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Кроме этого у женщины появилось пристрастие покупать всякие бесполезные вещи. Все это копилось и жутко захламляло квартиру. Детям негде было делать уроки и они ходили заниматься к соседям. При этом Сертан и Юля хорошо учились и любили маму.
Осложнения после инсульта
За два года до трагедии у Татьяны случился инсульт, после чего поведение матери стало еще более странным и агрессивным. Она постоянно цеплялась к дочери.
«Могла заявить ей: «Зачем ты ходишь в коротких платьях? Ты же мусульманка!». На что Юля отвечала, что она крещенная, а не мусульманка. Сама Татьяна, между тем, часто ходила в майках и коротких шортах», — поделились соседи семьи с КП-Пермь.
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Долго планировала убийство
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После убийства Татьяна зашла в гости к соседке и подарила ей телефон.
«Я спросила, что случилось? На что Таня ответила: «Я хочу с собой покончить. Вы завтра меня все возненавидите». Я пыталась ее успокоить, но Таня отдала мне ключи и попросила передать Сертану. Стала ему звонить, а Таня вдруг вскочила и убежала»,— вспоминает соседка.
Отец семейства сразу начал поиски Татьяны. Поехал на дачу, там никого не оказалось. Приехал в квартиру, соседка помогла открыть дверь. В квартире на диване лежал труп 18-летней Юлии. Мать зарубила девушку, пока та спала.
Позже, соседи по даче расскажут, что мать около двух месяцев искала, где наточить топор. И, видимо, нашла.
Не успела сама уйти из жизни
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После убийства дочери, Татьяна решила отправится в город Ижевск и повторить судьбу Анны Карениной, но не успела.
«Она ходила вдоль железнодорожных путей, а потом ушла в зал ожидания и уснула. Там мы ее и нашли. Полтора часа Татьяну допрашивали. Она заявила, что ее дочь сама заслужила такую смерть. А в Ижевск женщина приехала, чтобы совершить суицид», — сообщили КП-Пермь в пресс-службе Ижевского ЛО МВД на транспорте.
Женщине было предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство), но отбывать наказание Татьяна будет в психиатрической больнице, так как эксперты-психиатры признали женщину невменяемой.
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