Daily Mail: Зубной врач потерял иглу от шприца во рту у пациента

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Поход к стоматологу закончился для 41-летнего британца Джо Вуллена необратимым повреждением лицевого нерва. Кроме того, ему пришлось перенести сложную операцию.
Необычную медицинскую историю рассказало издание Daily Mail. Мужчина всю жизнь панически боялся игл и уколов, поэтому с 13-летнего возраста не ходил к врачам, в том числе и к стоматологам. Однако у него так разболелся зуб, что визит к дантисту стал необходимостью. После осмотра врач сообщил Вуллену, что зуб вылечить не удастся, поэтому его следует удалить.
Перед процедурой британцу потребовалось сделать несколько инъекций обезболивающего. Тут-то и оправдались все его страхи перед иглами. Мужчина заметил, что врач и его ассистентка стали вести себя странно, так как потеряли иглу от шприца в ротовой полости пациента.
Оказалось, что врач так глубоко ввёл двухсантиметровую иглу, что она обломилась. Самостоятельно найти и извлечь её он не смог, поэтому направил пациента к челюстно-лицевому хирургу. Рентген показал, что игла застряла в задней части полости рта, рядом с челюстью. По словам британца, персонал больницы выстраивался в очередь, чтобы посмотреть рентгеновский снимок, так как ничего подобного им видеть ещё не доводилось.
Чтобы извлечь иглу и удалить зуб потребовалась сложная операция, в ходе которой на десне пациента и в ротовой полости пришлось сделать около ста надрезов. После хирургического вмешательства у Вуллена началось необратимое поражение лицевого нерва. Из-за этого осложнения он перестал чувствовать нижнюю правую часть лица, не может контролировать слюноотделение и часто прикусывает губы, не замечая этого.
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Перед процедурой британцу потребовалось сделать несколько инъекций обезболивающего. Тут-то и оправдались все его страхи перед иглами. Мужчина заметил, что врач и его ассистентка стали вести себя странно, так как потеряли иглу от шприца в ротовой полости пациента.
«Они не могли найти иглу и ковырялись у меня во рту. Это было похоже на то, как ветеринар помогает корове родить», — вспоминает Вуллен.
Оказалось, что врач так глубоко ввёл двухсантиметровую иглу, что она обломилась. Самостоятельно найти и извлечь её он не смог, поэтому направил пациента к челюстно-лицевому хирургу. Рентген показал, что игла застряла в задней части полости рта, рядом с челюстью. По словам британца, персонал больницы выстраивался в очередь, чтобы посмотреть рентгеновский снимок, так как ничего подобного им видеть ещё не доводилось.
Чтобы извлечь иглу и удалить зуб потребовалась сложная операция, в ходе которой на десне пациента и в ротовой полости пришлось сделать около ста надрезов. После хирургического вмешательства у Вуллена началось необратимое поражение лицевого нерва. Из-за этого осложнения он перестал чувствовать нижнюю правую часть лица, не может контролировать слюноотделение и часто прикусывает губы, не замечая этого.
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Александр Бойцов