Daily Mail: Зубной врач потерял иглу от шприца во рту у пациента

Ребенок, который пострадал в результате наезда BMW на толпу пешеходов в Челябинске, после аварии был в сознании. Об этом сообщила местная жительница Анастасия, видевшая место ДТП. По ее словам, коляска стояла целая, а сам малыш был на руках у мужчины.