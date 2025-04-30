Daily Mirror: шотландец месяцами подглядывал за 65-летней пенсионеркой

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Житель шотландского округа Перт-энд-Кинросс месяцами подглядывал за 65-летней пенсионеркой, которая является его соседкой. Об этом сообщает Daily Mirror.
Инцидент произошел в городе Питлохри. Как оказалось, сосед женщины, 49-летний Эндрю Томас, прикрепил мобильный телефон к одному из горшков с цветами в ее спальне. Когда устройство было обнаружено, на нем велась видеосъемка. В общем Томас записал 34 ролика на 40 часов и 45 минут.
По признанию мужчины, он разместил телефон в доме пенсионерки, так как испытывал к ней романтическое влечение. По словам адвоката, Томас рассчитывал, что дружба с пенсионеркой перерастет в нечто большее.
В итоге мужчина приговорен к 300 часам общественных работ. К тому же его внесли в список лиц, которые совершили преступление против сексуальной неприкосновенности. Теперь Томас сможет вступить в близкие отношения с женщиной только после предупреждения социальных служб.
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По признанию мужчины, он разместил телефон в доме пенсионерки, так как испытывал к ней романтическое влечение. По словам адвоката, Томас рассчитывал, что дружба с пенсионеркой перерастет в нечто большее.
В итоге мужчина приговорен к 300 часам общественных работ. К тому же его внесли в список лиц, которые совершили преступление против сексуальной неприкосновенности. Теперь Томас сможет вступить в близкие отношения с женщиной только после предупреждения социальных служб.
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Иван Мусатов